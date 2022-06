செஞ்சுட்டா போச்சு...வாரிசு செகண்ட் , 3வது லுக் எப்போ...அப்டேட் வெளியிட்ட தயாரிப்பாளர்

சென்னை : விஜய்யின் வாரிசு படத்தின் செகண்ட் மற்றும் மூன்றாவது லுக் எப்போ வெளியிடுவீங்க என கேட்ட ரசிகர்களுக்கு அசத்தல் அப்டேட்டை வெளியிட்டுள்ளது ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா கிரியேஷன்ஸ் நிறுவனம்.

விஜய்யின் 48 வது பிறந்தநாள் நாளை கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதை வேறலெவலில் கொண்டாட ரசிகர்கள், விஜய் நடிக்கும் படங்களின் படக்குழுவினர் ஆகியோர் பிளான் செய்து வருகின்றனர்.

தளபதி 66, தளபதி 67 படங்களின் அப்டேட்டை தெரிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் அதிக ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள். விஜய் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு முதல் ஆளாக தளபதி 66 படத்தின் ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டரை, டைட்டிலுடன் வெளியிட்டுள்ளது தளபதி 66 படத்தை தயாரிக்கும் ஸ்ரீ வெங்கடேஷ்வரா கிரியேஷன்ஸ்.

Sri Venkateswara creations announced that Varisu second and third look will released on tomorrow. Second look will be released on tomorrow 11.44 and third look will released tomorrow 17.01. Fans excited to waiting for another treat.