தனுஷின் மாறன் டிரைலர்...யார் ரிலீஸ் செய்றாங்க தெரியுமா ? கேட்டா அசந்துடுவீங்க

சென்னை : தனுஷ் நடித்துள்ள மாறன் படத்தின் டிரைலரை யார் ரிலீஸ் செய்ய போகிறார்கள் என்ற தகவலை ஹாட்ஸ்டார் இன்று வெளியிட்டுள்ளது. இந்த தகவல் அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது.

தனுஷ் தற்போது ஒரே நேரத்தில் வாத்தி, நானே வருவேன் ஆகிய படங்களில் நடித்து வருகிறார். அதோடு தனுஷ் நடித்த மாறன் படமும் ரிலீசுக்கு தயாராகி வருகிறது. கார்த்திக் நரேன் இயக்கி உள்ள இந்த படத்தை சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் தயாரித்துள்ளது. இந்த பிரபல ஓடிடி தளமான டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில் நேரடியாக ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது.

அஜித், தனுஷ், சிம்பு, சிவகார்த்திகேயன்லாம் இன்னைக்கு ஓட்டுப் போட மாட்டாங்களா? இதுதான் காரணமா?

English summary

Maaran movie makers announced that Dhanush's Maaran movie trailer to release by fans on Feb 28th. Earlier some rumours are going on in social media that Simbu will release the movie trailer. Maaran also to release on direct ott.