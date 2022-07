வருகிறான் சோழன்...இந்த வாரம் பொன்னியின் செல்வன் டீசர் வருதா... வெளியானது க்ளிம்ப்ஸ்

சென்னை : மணிரத்னம் இயக்கி உள்ள பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் டீசரை ரசிகர்கள் ஆர்வமாக எதிர்பார்த்துக் காத்துக் கொண்டிருக்கையில் புதிய க்ளிம்ப்ஸ் ஒன்றை வெளியிட்டு பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளனர் தயாரிப்பாளர்கள்.

கல்கி எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் நாவலை , அதே பெயரில் படமாக இயக்கி உள்ளார் மணிரத்னம். இரண்டு பாகங்களாக எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த படத்தின் முதல் பாகம் செப்டம்பர் 30ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக பல மாதங்களுக்கு முன்பே அறிவித்து விட்டார்கள்.

தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், இந்தி ஆகிய 5 மொழிகளில் பான் இந்தியன் படமாக ரிலீஸ் செய்யவதற்கு பிரம்மாண்ட வேலைகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. கோலிவுட்டில் அதிக செலவில் எடுக்கப்பட்டுள்ள முதல் படம் இது தான்.

English summary

Recently news spread on media that Ponniyin selvan teaser will be on July 8th. Later it will postponed to another date. But now movie makers released a interesting glimpse of Ponniyin selvan .