HBD AR Rahman: ரோஜாவில் தொடங்கிய ராஜாங்கம்... 55வது வயதிலும் இளமை மாறா இசைப்புயல்!

சென்னை: மணிரத்னம் இயக்கத்தில் 1992ம் ஆண்டு வெளியான ரோஜா திரைப்படம் மூலம் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமானவர் ஏஆர் ரஹ்மான்.

முதல் திரைப்படத்திலேயே வித்தியாசமான பாடல்கள் மூலம் ரசிகர்களை மயக்கிய ஏஆர் ரஹ்மான் தேசிய விருதும் வென்று அசத்தினார்.

திரையுலகில் 30 ஆண்டுகளை கடந்துள்ள ஏஆர் ரஹ்மான், இதுவரை பாப்தா, கோல்டன் குளோப், ஆஸ்கர் உட்பட ஏராளமான சர்வதேச விருதுகளையும் வென்றுள்ளார்.

இத்தனை விருதுகளும் ஏஆர் ரஹ்மானின் கைகளில் தவழ அவர் செய்த இசை புரட்சிகளே காரணம் என உறுதியாகக் கூறலாம்.

English summary

AR Rahman made his music debut with the film Roja. AR Rahman is celebrating his 55th birthday today, having won a record from National Award to Oscar Award in his journey in the film industry. Following this, celebrities and fans congratulated them and wish him a birthday.