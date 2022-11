மக்கள் இசையின் மாமன்னன் தேவா… ரஜினி ரசிகர்களுக்காக பிஜிஎம்.. கானா பாடலின் முன்னோடி!

சென்னை: தமிழ்த் திரையுலகின் முன்னணி இசையமைப்பாளரான தேவா இன்று தனது 72வது பிறந்தநாளை கொண்டாடி வருகின்றார்.

மெலடி, பிஜிஎம், தீம் மியூசிக், கானா பாடல்கள் என திரையிசையில் பல புதிய முயற்சிகளை சத்தமே இல்லாமல் சாதித்துக் காட்டியவர் தேவா.

இளையராஜா, ஏஆர் ரஹ்மான் காலங்களிலும் தேவாவின் பாடல்களுக்கு ரசிகர்களிடம் மிகப்பெரிய வரவேற்பு கிடைத்தது.

English summary

Tamil film industry's leading music composer Deva celebrates his 72nd birthday today. In view of this, celebrities and fans have wished Deva on his birthday. Let's see Deva's journey from Melody, BGM, and Gaana songs in Tamil cinema.