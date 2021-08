யுவன்சங்கர் ராஜா பிறந்தநாள் ஸ்பெஷல்... அசர வைக்கும் 23 ஆண்டு கால திரை பயணம்

சென்னை : இசைஞானி இளையராஜாவின் வாரிசான யுவன் சங்கர் ராஜா, பாடகர், இசையமைப்பாளர், பாடல் எழுத்தாளர் என பல திறமைகளைக் கொண்டவர். இன்று தனது 42 வது பிறந்த நாளை கொண்டாடும் யுவனுக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

1996 ல் தனது 16 வது வயதில் சரத்குமார் நடித்த அரவிந்தன் படத்தின் மூலம் தனது இசைப் பயணத்தை துவக்கினார் யுவன். கடந்த 23 ஆண்டு கால திரைப்பயணத்தில் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், இந்தி ஆகிய மொழிகளில் 100 க்கும் மேற்பட்ட படங்களுக்கு இசையமைத்துள்ளார். ஹிப் ஹாப் இசையை தமிழ் சினிமாவிற்கு அறிமுகப்படுத்திய பெருமை யுவனுக்கே உண்டு.

English summary

music composer yuvan shankar raja celebrates his 42 nd birthday today. recently he completes his 23 years in cinema carrier. he started his musical journey in the age of 16 in Aravindhan movie.