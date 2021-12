மீண்டும் ஒரு விவாகரத்து.. மனைவியை பிரிகிறார் இமான்.. முடிவுக்கு வந்தது 13 வருட திருமண வாழ்க்கை!

சென்னை: பிரபல இசையமைப்பாளரான டி இமான் தனது மனைவியை விவகாரத்து செய்வதாக அறிவித்துள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி இசையமைப்பாளராக வலம் வருபவர் டி இமான். தமிழில் மைனா மற்றும் கும்கி படங்களின் மூலம் பெரும் பிரபலமானார்.

தமிழ் மட்டுமின்றி தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் மலையாளம் ஆகிய மொழிகளிலும் பல்வேறு படங்களுக்கு இசையமைத்துள்ளார் டி இமான். இவரது 50வது படமாக வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் படம் அமைந்தது.

English summary

Music director D Iman announces divorce. He has announced it on twitter. He says As life takes us on different paths, Monicka Richard and I have legally divorced by mutual consent as of November 2020 and are no longer husband and wife."