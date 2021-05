சும்மா இருக்குறது எவ்வளவு கஷ்டம்...வடிவேலுவின் கொரோனா விழிப்புணர்வு வீடியோ

சென்னை : தமிழ் சினிமாவின் மிக முக்கியமான காமெடியன்களில் ஒருவர் நடிகர் வடிவேலு.தனது நகைச்சுவையால் சிறியவர், பெரியவர், படித்தவர், படிக்காதவர், ஏழை, பணக்காரர் என எந்த பாகுபாடும் இல்லாமல் அனைனரின் மனங்களையும் கவர்ந்தவர் வடிவேலு.

நடிகை பவித்ரா லட்சுமி… நடிகர் சஞ்சீவ்… தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டனர்!

டைரக்டர் ஷங்கர் தயாரித்த இம்சை அரசன் 24 ம் புலிக்கேசி படத்தில் இருந்து விலகியதை அடுத்து அடுத்தடுத்து பல சர்ச்சைகளில் சிக்கினார் வடிவேலு. இந்த பிரச்னைகளால் கடந்த சில ஆண்டுகளாக வடிவேலு படங்கள் எதிலும் நடிக்கவில்லை. நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு சில படங்களில் நடிக்க கமிட் ஆகி உள்ளார்.

English summary

The Vaigai Puyal has requested his fans to stay home and adhere to all the instructions from the government