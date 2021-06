எங்க குடும்பமே சமந்தாவோட ஃபேன்... ஃபேம்லிமேன் 2 வை புகழ்ந்த ரகுல் ப்ரீத் சிங்

ஐதராபாத் : சமந்தா நடித்துள்ள வெப் சீரிசான ஃபேமிலி மேன் 2, அமேசான் பிரைம் வீடியோவில் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டது. இதில் சமந்தாவின் நடிப்பை பலரும் ஆஹா, ஓஹோ என பாராட்டி வருகின்றனர்.

ஆனால் தமிழர்களின் உணர்வுகளை காயப்படுத்துவதாக இருப்பதாக ஃபேலிமேன் சீசன் 2 விற்கு எதிர்ப்புக்கள் வலுத்து வருகிறது. இதனை உடனடியாக அமேசான் தளத்தில் இருந்து நீக்கும்படி கோரிக்கைகளை எழுப்பப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் ஃபேம்லிமேன் 2 வில் சமந்தாவின் நடிப்பை வெகுவாக புகழ்ந்துள்ளார் ரகுல் ப்ரீத் சிங். அவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், உங்களின் நடிப்பை விளக்கமாக பாராட்ட வார்த்தையே இல்லை. சமந்தாவிற்கு நான் தலை வணங்குகிறேன்.

நீங்கள் நெருப்பு பெண். ராஜி கேரக்டரை எவ்வளவு திறமையாக கொண்டு சென்றுள்ளீர்கள். எங்கள் குடும்பமே உங்களுக்கு ஃபேன் ஆகிட்டோம் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

#familymanseason2 has been watched and it’s USP is terrific terrific performances by all! @BajpayeeManoj Im falling short of words to say how outstanding you were in the show ! @Samanthaprabhu2 take a bow!! U are fire girl! How brilliantly have you pulled off Raji👏👏 my family