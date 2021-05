அவருடைய நரையில் என் உதட்டுச்சாயம்.. கணவரின் காதுக்கு மேல் முத்தம் கொடுத்த பிரியங்கா சோப்ரா!

சென்னை: நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா தனது கணவரின் காதுக்கு பின்னால் தலையில் அவரது லிப்ஸ்டிக் படிந்திருக்கும் போட்டோவை ஷேர் செய்துள்ளார்.

பிரபல பாலிவுட் நடிகையான பிரியங்கா சோப்ரா, கடந்த 2000ஆம் ஆண்டில் உலக அழகியாக தேர்வு செய்யப்பட்டார். இதனை தொடர்ந்து பாலிவுட் படங்களில் பிஸியானார் பிரியங்கா சோப்ரா.

தமிழில் விஜய்யுடன் தமிழன் படத்தில் நடித்துள்ளார். ஏராளமான விருதுகளை குவித்துள்ள பிரியங்கா சோப்ராவுக்கு மத்திய அரசு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கி கவுரவித்திருக்கிறது.

English summary

Priyanka Chopra shares Nick Jonas photo which is having her lipstick. She captioned it that, My lipstick on his fade...miss u already.