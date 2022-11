என் அம்மாவோட முதல் டோலிவுட் ஹீரோ.. தெலுங்கு நடிகர் கிருஷ்ணா மறைவு.. வனிதா விஜயகுமார் உருக்கம்!

சென்னை: தெலுங்கு திரையுலகின் மூத்த நடிகர் கிருஷ்ணாவின் மறைவு ஒட்டுமொத்த திரையுலகையும் சோகத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

தெலுங்கு நடிகர்கள் மட்டுமின்றி தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களான ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன் உள்ளிட்ட பலரும் நடிகர் கிருஷ்ணாவின் மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்து உள்ளனர்.

இந்நிலையில், நடிகை வனிதா விஜயகுமார் மகேஷ் பாபுவின் அப்பாவோடு தான் என் அம்மா முதன் முதலில் தெலுங்கில் நடித்தார் என்கிற சுவாரஸ்ய தகவலை பகிர்ந்து உருக்கமான இரங்கலை பதிவிட்டுள்ளார்.

கிருஷ்ணா மறைவு..என்டிஆர், நாகேஸ்வரராவ், சோபன்பாபு..50-களின் ஸ்டார்களின் கடைசி ஆளுமை மறைவு

English summary

Veteran Telugu Actor Krishna passes away: Actress Vanitha Vijayakumar tweeted, "My mothers first telugu hero and superstar #Krishna garu passes away … the end of an era may his soul #rip … strength to his family."