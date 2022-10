என் படத்தை இப்படி வெளியிட்டிருக்க கூடாது..மானமே போச்சு..இயக்குநர் மீது பாய்ந்த நடிகை மஹிமா நம்பியார்

தன்னுடைய தேவையில்லாத படத்தை ட்விட்டரில் வெளியிட்ட தயாரிப்பாளருக்கு நாயகி மஹிமா நம்பியார் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

என மானமே போச்சு இனி இந்தியாவே திரும்ப மாட்டேன்னு அவர் ட்வீட்டில் பதிலளித்துள்ளார்.

அவருடைய போட்டோவை பார்க்கும்போது என் போட்டோவை பார்ப்பது போல் உள்ளது என நாயகன் விஜய் ஆண்டனி சமாதானப்படுத்தியுள்ளார்.

ஆர்யா மேல எனக்கு வேற ஐடியா இருந்தது... மேடையில் ஓப்பனாக பேசிய மஹிமா நம்பியார்!

English summary

Actress Mahima Nambiar has condemned the director who posted her unwanted film on Twitter. she replied in a tweet that she should not have published my photo like this. Hero Vijay Antony has convinced her that when I look at his photo, it is like looking at my photo.