என்னடா நடக்குது இங்கே? ரச்சிதாவை தொட்டு, கிள்ளி, நக்கிப் பார்க்கும் மைனா.. முத்த மழை வேற!

சென்னை: இதுவே அசல் கோலாரோ, ராபர்ட் மாஸ்டரோ பண்ணியிருந்தா இந்நேரம் பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் ட்ரோல் போட்டு தொங்கவிட்டுருப்பாங்க என நெட்டிசன்கள் ரச்சிதா மற்றும் மைனா நந்தினியின் ரொமான்ஸ் வீடியோவை ஷேர் செய்து கலாய்த்து வருகின்றனர்.

ஆண்கள் சிலர் பெண்களை கரெக்ட் செய்யும் விதமாக இந்த சீசனில் பகிரங்கமாக நடத்திய முயற்சிகளை எல்லாம் பார்த்து வந்த ரசிகர்களுக்கு இந்த காட்சிகள் நிச்சயம் ரொம்ப புதுசாவே இருக்கும்.

ரச்சிதாவும் மைனா நந்தினியும் சரவணன் மீனாட்சி சீரியலில் இருந்தே தோழிகள் என்கிற நிலையில், பிக் பாஸ் வீட்டில் இருவரும் பண்ணிய ரொமான்ஸ் ரசிகர்களை திக்குமுக்காட செய்துள்ளது.

நிவாஷினி வெளியே போனால் அசல் கோளாறு உள்ளே… பிக் பாஸ் போடும் புது கணக்கு… ரசிகர்களின் ரியாக்‌ஷன்?

English summary

Myna Nandhini and Rachita hot romance scene shocks Bigg Boss fans. Myna Nandhini and Rachita done some extreme romance scenes in this house in a funny way gets trolled by netizens.