நாய்சேகர் வேஷம் போட்டுட்டு இப்படியா பண்ணுவீங்க மைனா.. கடுப்பான பிக் பாஸ் ரசிகர்கள்!

சென்னை: சண்டை போடுவது மட்டும் தான் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி இல்லை கலக்கப் போவது யாரு போல காமெடியும் பண்ணலாம் என கமல் கொடுத்த பலே ஐடியாவில் இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீடே பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரி போல மாறிவிட்டது என நெட்டிசன்கள் ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

ஆனாலும், சில போட்டியாளர்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ண ஸ்டேஜ் கொடுத்ததுமே பக்காவாக ஆக்டிங் பண்ணி அசத்தி வரும் நிலையில், கிடைத்த வாய்ப்பை மைனா நந்தினி சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ளாததை பார்த்த ரசிகர்கள் கடுப்பாகி உள்ளனர்.

கதிர் ஆடிய நடனம், தனலட்சுமி அழுது புரண்டு நடித்ததை எல்லாம் பார்த்து பாராட்டியவர்கள் நாய்சேகர் வேஷம் போட்டுட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணவில்லை என்றால் எப்படி என கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Myna Nandhini refuse to perform task in Bigg Boss house shocks fans. They trolled her for her bad behaviour. Already Myna Nandhini not interested in this game she reacted in several times.