பிக் பாஸ்க்கே டாஸ்க் கொடுக்குறது அசீம் தான்… சரியான கேமரா ஃபோக்கஸ் ஆளு: செம்மையா ரோஸ்ட் செய்த மைனா

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் ராஜா - ராணி, பிபி ரோஸ்ட் என இரண்டு டாஸ்க்குகள் போட்டியாளர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டன.

இதில், ராஜா - ராணி டாஸ்க்கில் போட்டியாளர்களிடையே பயங்கரமான சண்டை நிகழ்ந்தது.

இன்னொரு பக்கம் பிபி ரோஸ்ட் டாஸ்க்கில் அசீமின் அட்ராசிட்டியை மைனா நந்தினி வேற லெவலில் இமிடேட் செய்து வெளுத்து வாங்கினார்.

பிக் பாஸ் வீட்டில் அசீம் – ஏடிகே மோதல்… யார் யாரை கார்னர் செய்கிறார்கள்?: குழப்பத்தில் ரசிகர்கள்

English summary

Bigg Boss is running for 40 consecutive days. In this, the video of Myna Nandhini teasing Azeem's atrocity in the Bigg Boss roast task is going viral.