மிஷ்கின் படத்தில் நடிக்கவுள்ளாரா விஜய் சேதுபதி!?.. புது ரோலாக இருக்கே!

சென்னை: இயக்குனர் மிஷ்கின் தற்போது ஆண்ட்ரியா நடிப்பில் பிசாசு 2 படத்தை இயக்குகிறார்.

இந்த படத்தை ராக்போர்ட் எண்டர்டையின்மெண்ட் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. கார்த்திக் ராஜா இசையமைக்கிறார்.

அஞ்சலிக்கு மாப்பிள்ளை பார்த்தாச்சாம்.. சீக்கிரமே டும்டும்டும்மாம்.. வைரலாய் பரவும் தகவல்!

பிசாசு 2 படத்தில் கவுரவ கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க விஜய் சேதுபதி ஒப்பந்தமாகியுள்ளதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

English summary

Myshkin to join with Vijya Sethupathi and the role will be very different this time for VJ.