கமலுக்காக எழுதிய கதையை விஜய்யை வைத்து எடுக்க ஆசை... மிஷ்கினின் விருப்பம்

சென்னை: நடிகைகள் ஆண்ட்ரியா, பூர்ணா மற்றும் நடிகர்கள் சந்தோஷ் பிரதாப், அஜ்மல் உள்ளிட்டோர் முன்னணி கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருக்கும் பிசாசு 2 திரைப்படத்தை மிஷ்கின் இயக்கியுள்ளார்.

நடிகர் விஜய் சேதுபதி இதில் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்நிலையில் நடிகர் விஜய்க்கு தான் வைத்திருக்கும் கதை பற்றி இயக்குநர் மிஷ்கின் ஒரு பேட்டியில் கூறியுள்ளார்.

English summary

Myskin directed the film Pisasu 2 starring actresses Andrea, Poorna and actors Santhosh Pratap, Ajmal in lead roles. It is noteworthy that actor Vijay Sethupathi has acted in a special appearance. In this case, director myskin has told in an interview about the story he has for actor Vijay.