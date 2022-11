விஜய் சேதுபதிக்கு 4 கதைகள் கூறியிருக்கும் மிஷ்கின்... மேற்கொண்டு இரண்டு கதைகள் தயார்

சென்னை: நடிகர் விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் கடைசியாக வெளிவந்த திரைப்படம் மாமனிதன். அதன் பின்னர் 19 (1) (ஏ) என்கிற மலையாள திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார்.

தற்சமயம் வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் திரைப்பட புகழ் பொன்ராம் இயக்கத்தில் டி.எஸ்.பி என்கிற திரைப்படத்தில் நடித்திருக்கிறார்.

இந்தத் திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில் இயக்குநர் மிஷ்கின் கலந்துகொண்டு படக்குழுவினரை வாழ்த்தி பேசியுள்ளார்.

English summary

Actor Vijay Sethupathi's last movie was Mamanithan. After that he acted in a Malayalam movie called 19 (1) (A). He is currently acting in a movie called DSP directed by Ponram. In this Case, Director Myshkin attended the music launch of this film and congratulated the crew.