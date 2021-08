ஓ...அந்த சீன் இது தானா...வெளியானது மிஷ்கினின் பிசாசு 2 ஃபஸ்ட்லுக்

சென்னை : ராக்போர்ட் என்டர்டெயின்மென்ட் சார்பாக தயாரிப்பாளர் டி.முருகானந்தம் தயாரிப்பில் வெற்றி இயக்குனர் மிஷ்கின் இயக்கும் படம் 'பிசாசு 2'. இந்த படத்தின் ஃபஸ்ட்லுக் போஸ்டரை டைரக்டர் வெற்றிமாறன் இன்று ட்விட்டரில் வெளியிட்டார்.

2014 ல் வெளியான பிசாசு படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து, நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு பிசாசு 2 படத்தை இயக்கி வருகிறார் மிஷ்கின். ஆனால் இந்த படத்திற்கும் பிசாசு படத்திற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என மிஷ்கின் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.

English summary

Director vetrimaran released Pisasu 2 first look in social media which is directed by Myskin.In this purely thriller movie, Andrea act in lead role. For this movie andrea appeared nude in one scene.