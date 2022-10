சிவகார்த்திகேயனுக்கு வில்லனாக நடிக்கும் மிஷ்கின் அடுத்ததாக ஏ.ஆர்.ரகுமானுடன் பணிபுரிய போகிறாராம்

சென்னை: பிசாசு 2 திரைப்படத்தின் வெளியீட்டிற்காக இயக்குநர் மிஷ்கின் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

அதே வேளையில் சவரக்கத்தி திரைப்படத்தை தொடர்ந்து தனது தம்பி ஆதித்யா இயக்கும் படத்திற்கு இசையும் அமைக்கிறார் மிஷ்கின்.

இந்நிலையில் சிவகார்த்திகேயனின் மாவீரன் படத்தில் நடிப்பது பற்றி மிஷ்கின் பெருமையாக கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Director Myskin is awaiting for the release of Pisasu 2 Movie. At the same time, Myskin is also composing the music for the film directed by his younger brother Aditya following the film Savarakathi. In this case, Myskin has spoken proudly about acting in Sivakarthikeyan's Maveeran Movie.