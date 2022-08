பிசாசு 2 படத்தில் நிர்வாண காட்சிகளை நீக்கியது ஏன்?...விளக்கம் தந்த மிஷ்கின்

சென்னை : தமிழ் சினிமாவின் பிரபல நடிகைகளில் ஒருவராக இருப்பவர் ஆண்ட்ரியா. பாடகி, நடிகையான இவர், பல படங்களில் நடித்துள்ளார். சமீப காலமாக பெண்களை மையப்படுத்திய படங்களையே அதிகம் தேர்வு செய்து நடித்து வருகிறார்.

டைரக்டர் மிஷ்கின் இயக்கத்தில் 2014 ம் ஆண்டு வெளிவந்த பிசாசு படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தை தற்போது இயக்கி உள்ளார் மிஷ்கின். இதில் ஆண்ட்ரியா, ராஜ்குமார் பிட்சுமணி, சந்தோஷ், பூர்ணா, அஜ்மல் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். விஜய் சேதுபதி கெஸ்ட் ரோல் செய்திருக்கிறார்.

விரைவில் இந்த படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்பட உள்ளது. இந்நிலையில் இந்த படத்தின் ப்ரொமோஷன் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது. ராக்ஃபோர்ட் என்டர்டைன்மென்ட் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இந்த படத்திற்கு கார்த்திக் ராஜா இசையமைத்துள்ளார்.

English summary

Mysskin has reportedly revealed that the said nude scenes featuring Andrea were not shot. However he added that the talented actress was captured dress less with a still camera.reach a wider family audience and avoid an "A" certificate from the censor board.