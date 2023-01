தளபதி 67 ஷூட்டிங்ல இருந்து தான் வரேன்.. செம அடி.. மூஞ்செல்லாம் ரத்தம்.. மிஷ்கின் ஓபன் டாக்!

சென்னை: ஜி தமிழ் பொங்கல் சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் இயக்குநர் மிஷ்கின் தளபதி 67 படத்தின் ஹாட் அப்டேட் குறித்து பேசியது விஜய் ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

20 வருடங்களுக்கு முன்னதாக யூத் படத்தில் விஜய்யுடன் வொர்க் பண்ணியிருக்கேன். அன்னைக்கு பார்த்தது போலவே இப்பவும் செம யங்காக இருக்கிறார்.

இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் நடிகர்களுக்கு நடிக்க நல்ல ஸ்பேஸ் கொடுத்து வேலை வாங்குகிறார் என செம வெளிப்படையாக தளபதி 67 ஷூட்டிங் அனுபவங்களை மேடையில் பேசி உள்ளார்.

English summary

Director and Actor Mysskin reveals about Thalapathy 67 fight scene with Vijay and he appreciates Director Lokesh Kanagaraj work on the sets. He also loves Vijay appearance and gestures too.