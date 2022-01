கோவாவில் காதலரை மணந்தார் நாகினி நடிகை மெளனி ராய்.. டிரெண்டாகும் புகைப்படங்கள்.. வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

மும்பை: நாகினி சீரியல் மூலம் நாடு முழுவதும் பிரபலமானவர் நடிகை மெளனி ராய். அவருக்கும் அவரது காதலர் சுராஜ் நம்பியாருக்கும் இன்று கோவாவில் திருமணம் நடைபெற்றது.

மெஹந்தி, ஹல்தி என ஏகப்பட்ட சுப நிகழ்ச்சிகளுடன் நடிகை மெளனி ராயின் திருமண வைபவம் களைகட்டி வருகிறது.

மந்திரா பேடி உள்ளிட்ட பிரபலங்களும் திருமண விழாவில் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

