நிர்வாணமாக வராதே.. என் கவர்ச்சி உடையை பார்த்து நண்பர்களே பாடி ஷேம் பண்றாங்க.. டிவி நடிகை ஆதங்கம்!

மும்பை: நாகினி சீரியல் மூலம் ரசிகர்களை கவர்ந்து வரும் நடிகை நியா ஷர்மா தனது நண்பர்களே தன்னை பாடி ஷேம் பண்றாங்க என புலம்பி உள்ளார்.

நேகா ஷர்மா எனும் பெயரை நியூமராலஜி காரணமாக நியா ஷர்மா என மாற்றிக் கொண்ட இவர் ஏகப்பட்ட இந்தி சீரியல்களில் நடித்து பிரபலமானவர்.

ஜமாய் ராஜா, நாகினி, ட்விஸ்டட், காளி, மெரி துர்கா, லேடிஸ் வெர்சஸ் ஜென்டில்மேன் உள்ளிட்ட ஏகப்பட்ட டிவி தொடர்களில் நடித்துள்ளார்.

English summary

Naagin actress Nia Sharma opens up about her own friends itself pouring body shaming comments on her because of actress wears so much of revealing dress for her instagram post.