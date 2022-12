மாண்டஸ் புயலில் சிக்கிய நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ்... டல்லடித்த வடிவேலுவின் பாக்ஸ் ஆபிஸ் கனவு

சென்னை: இந்த வாரம் வடிவேலுவின் நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ், ஜீவாவின் வரலாறு முக்கியம் உள்ளிட்ட திரைப்படங்கள் திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளன.

நீண்ட இடைவேளைக்குப் பிறகு வடிவேலு ஹீரோவாக நடித்துள்ள நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் படத்துக்கு ரசிகர்களிடம் அதிக எதிர்பார்ப்பு காணப்பட்டது.

அதேபோல், ட்ரெய்லரில் கவனம் ஈர்த்த ஜீவாவின் வரலாறு முக்கியம் படமும் பாக்ஸ் ஆபிஸில் சக்சஸ் கொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

English summary

Movies like Naai Sekar Returns, Varalaru Mukkiyam, Dha Dha, and Gurumoorthy were released in theaters this week. In this case, Naai Sekar Returns collected 1.5 crores on the first day and Varalaru Mukkiyam collected 1.2 crores.