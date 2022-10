நான் நடிச்சதுலேயே ரொம்ப மோசமான படம்னா அது தான்.. நானே வருவேன் நடிகை இந்துஜா ஓப்பன் டாக்!

சென்னை: மேயாத மான், பிகில், நானே வருவேன் உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்த நடிகை இந்துஜா தான் நடிச்சதுலேயே மிகவும் மோசமான படம் என்றால் அந்த படம் மட்டும் தான் என பேசியுள்ள லேட்டஸ்ட் பேட்டி ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

செல்வராகவன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான நானே வருவேன் படத்தில் இவர் தான் ஹீரோயின்.

விஜய் டிவியின் புதிய சேனலான விஜய் டக்கருக்கு இவர் அளித்துள்ள சிறப்பு பேட்டி வீடியோ தற்போது டிரெண்டாகி சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது.

மாடில நிக்கிற மான் குட்டி... ரித்விகாவுக்கு அம்பு விடும் ரசிகர்கள்!

English summary

Naane Varuven actress Indhuja Ravichandran opens up about her most disliked movie is Billa Pandi in Vijay Takkar recent interview video clip shocks fans in social media and they trolled actor RK Suresh for that.