ஒரு நிமிஷமா லிரிக்ஸ் வருமான்னு பார்த்தா.. வாடா.. வாடான்னு ஒரு பாட்டு.. வீரா சூரா எப்படி இருக்கு?

சென்னை: புதுப்பேட்டை படத்தில் "வரியா வரியான்னு" மட்டுமே லிரிக்ஸ் வைத்து அப்படியொரு கூஸ்பம்ஸ் கொடுத்திருந்தார் யுவன் சங்கர் ராஜா.

இந்நிலையில், மீண்டும் தனுஷ், யுவன் மற்றும் செல்வராகவன் கூட்டணியில் உருவாகி உள்ள நானே வருவேன் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் ஆரம்பித்து ஒரு நிமிடம் வரை பாட்டு கேட்கவில்லையே என இரண்டு ஹெட்செட்டையும் மாற்றி மாற்றி ரசிகர்கள் செக் செய்து பார்த்தது தான் மிச்சம்.

English summary

Dhanush and Selvaraghavan's Naane Varuven Veera Soora lyric video out now. Yuvan Shankar Raja gives a goosebumps music to the first single and he also sung the song.