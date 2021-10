கிறிஸ்துமசுக்கு ரிலீசாகும் நானியின் படம்... 4 மொழிகளில் ரிலீஸ்!

ஐதராபாத் : நானி, சாய் பல்லவி, கீர்த்தி ஷெட்டி, மடோனா செபாஸ்டியன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள படம் ஷ்யாம் ஷிங்கா ராய்.

ராகுல் சாங்கிருத்தியன் இயக்கியுள்ள இந்தப் படம் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் மலையாளத்தில் வெளியாகவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் இந்தப் படம் டிசம்பர் 24ம் தேதி கிறிஸ்துமசையொட்டி ரிலீசாக உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Shyam Singha Roy is a film starring Nani, Sai Pallavi, Keerthi Shetty and Madonna Sebastian. It has been announced that the film will be released on December 24, just before Christmas. The film is released simultaneously in Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada.