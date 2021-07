இளமை சீக்ரெட் இதுதானா...வேற லெவல் மேடம் நீங்க...ஃபிட்னஸ் வீடியோ வெளியிட்ட நதியா

சென்னை : 1980 களில் தமிழ், மலையாளத்தில் டாப் நடிகையாக இருந்தவர் நதியா. பூவே பூச்சூடவா படத்தின் மூலம் தமிழில் என்ட்ரி ஆன நதியா, நடிக்க வந்த குறுகிய காலத்திலேயே புகழின் உச்சிக்கு சென்று விட்டார்.

கொடும் இதய நோய்.. உயிருக்கு போராடும் 5 வயது சிறுவன்.. அவசர மருத்துவ சிகிச்சைக்கு உதவி தேவை!

ரஜினி, சத்யராஜ், பிரபு, மோகன் என முன்னணி நடிகர்கள் அனைவருடனும் ஜோடி சேர்ந்து நடித்தார். சினிமாவில் பீக்கில் இருந்த சமயத்திலேயே 1988 ல் திருமணம் செய்து கொண்டு கணவருடன் அமெரிக்கா பறந்தார்.

English summary

Nadhiya shares her fitness video in instagram with the caption, Excercising regularly honors your soul,mind and body. Thousands of fans are liked this video and praised nadhiya.