வாயை கொடுத்து மாட்டிக் கொண்ட பாலய்யா... வார்னிங் கொடுத்த நாக சைதன்யா... இதெல்லாம் தேவையா?

ஹைதராபாத்: தெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி நடிகரான நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணாவின் வீர சிம்ஹா ரெட்டி 14ம் தேதி வெளியாகியிருந்தது.

பாலகிருஷ்ணா ஜோடியாக ஸ்ருதி ஹாசன், ஹனி ரோஸ் நடித்துள்ள இந்தப் படத்தை கோபிசந்த் மலினேனி இயக்கியுள்ளார்.

ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ள வீர சிம்ஹா ரெட்டி பாக்ஸ் ஆபிஸில் 100 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்துள்ளது.

இந்நிலையில், இந்தப் படத்தின் சக்சஸ் மீட்டில் பழம்பெரும் நடிகர்கள் குறித்து பாலகிருஷ்ணா பேசியது கடும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

