பிரபல நடிகையுடன் டேட்டிங் செல்லும் நாக சைதன்யா...மீண்டும் காதலில் விழுந்தாரா ?

ஐதராபாத் : நடிகர் நாக சைதன்யா, பிரபல நடிகை ஒருவருடன் டேட்டிங் செல்வதாக பல உறுதியான தகவல்கள் கன்ஃபார்ம் செய்து வருகின்றன. இதனால் அவர் மீண்டும் காதலில் விழுந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

சமந்தாவை பிரிந்த பிறகு தனியாக வாழ்ந்து வந்த நாக சைதன்யா, இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொள்ள போவதாக உடனடியாக தகவல்கள் பரவின. ஆனால் இதை திட்டவட்டமாக மறுத்த அவர், தற்போதைக்கு திருமணம் பற்றி யோசிக்கும் ஐடியா தனக்கு கிடையாது என சொன்னார்.

இதனால் நாக சைதன்யா பக்கம் மீடியாக்களின் கவனம் போகவில்லை. கணவரை பிரிந்த பிறகு சமந்தா நடத்திய கிளாமர் போட்டோஷுட், ஓவர் கிளாமருக்கு மாறியது, சோஷியல் மீடியாவில் அவர் போடும் போஸ்டுகளில் கவனம் செலுத்த துவங்கி விட்டனர்.

English summary

Sources and eyewitness confirmed that Naga Chaitanya dating with actress Sobhita Dhulipala after separation from Samantha. He sepnt more time with the actress. Many of them seeing that they are spoted together and travel in same car.