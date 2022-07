சமந்தாவை பத்தி பேசாதீங்க.. என் வேலையை பத்தி மட்டும் பேசுங்க.. கடுப்பான நாக சைதன்யா!

ஹைதராபாத்: நடிகர் நாக சைதன்யாவும் நடிகை சமந்தாவும் பிரிவதாக கடந்த அக்டோபர் மாதம் அறிவித்ததில் இருந்து இருவரது வாழ்க்கையிலும் ஏகப்பட்ட ட்ரோல்களையும் ஹேட்ரட்களையும் சந்தித்து வருகின்றனர்.

ஒரு பக்கம் சமந்தா என்ன சாதித்தாலும் நாக சைதன்யாவை பிரிந்ததில் இருந்து ஏகப்பட்ட நெகட்டிவ் கமெண்ட்டுகள் அவரை டார்ச்சர் செய்து வருகின்றன.

இந்நிலையில், நாக சைதன்யாவும் அதே போன்ற பிரச்சனையில் சிக்கி இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளது ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

English summary

Naga Chaitanya gets angry over noises about his divorce controversy and people not talking about his acting skills. He also believed after Laal Singh Chaddha release everything will change, said in a recent interview.