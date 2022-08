சமந்தாவுக்குப் போட்டியாக அதிரடி முடிவு எடுத்த நாக சைதன்யா: என்னை அழைத்தால் கண்டிப்பாக போவேன்!

ஐதராபாத்: தெலுங்கு முன்னணி நடிகரான நாக சைதன்யா, கடந்த வருடம் அவரது மனைவி சமந்தாவை பிரிந்தார்.

இந்நிலையில், காஃபி வித் கரண் 7 நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட சமந்தா நாக சைதன்யாவுடனான விவாகரத்து குறித்து மனம் திறந்திருந்தார்.

இப்போது சமந்தாவுக்குப் போட்டியாக நாக சைதன்யா எடுத்துள்ள அதிரடியான முடிவு, ரசிகர்களை பரபரப்பாக்கியுள்ளது.

புதிதாக ஹோட்டல் திறக்கும் கதிர்.. அண்ணியிடம் ஆசிர்வாதம்.. பாண்டியன் ஸ்டோர்சில் அதிரடி!

English summary

Naga Chaitanya wants to appear on Koffee With Karan, days after his ex-wife Samantha made her debut and called their separation not amicable