பொன்னியின் செல்வன் நடிகையுடன் டேட்டிங்கா? இல்லையா?...நாக சைதன்யாவின் ரியாக்ஷன் இதுதான்

ஐதராபாத் : நடிகர் நாகசைதன்யா, தனது காதல் மனைவி சமந்தாவை பிரிவதாக கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் அறிவித்தார். அதற்கு பிறகு தனியாக தான் வசித்து வருகிறார்.

நாக சைதன்யாவும், சமந்தாவும் மீண்டும் சேர வேண்டும் என பலரும் தற்போது வரை கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர். பிரிவை அறிவித்த பிறகு இருவரின் ஒவ்வொரு செயலும் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.

நாக சைதன்யாவும், சமந்தாவும் சோஷியல் மீடியாவில் பதிவும் போஸ்களை பார்த்து விட்டு,இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் தற்போது வரை மிஸ் செய்கிறார்கள் என நெட்டிசன்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Naga Chaitanya was asked in an interview about the same and his reply is a tad vague."I am just going to smile," he answered when the interviewer asked him what he would like to say about the rumour.