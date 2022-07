நிர்வாண போட்டோஷூட்.. ரன்வீர் சிங் மீது பாய்ந்தது வழக்கு.. விஷ்ணு விஷாலும் சிக்குவாரா?

சென்னை: பொதுவெளியில் நிர்வாண போட்டோக்களை ஷேர் செய்த ரன்வீர் சிங்குக்கு எதிராக மும்பை போலீஸார் 2 வழக்குகளை பதிவு செய்து எஃப்.ஐ.ஆரும் போட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில், ரன்வீர் சிங்கின் நிர்வாண டிரெண்டிங்கை ஃபாலோ செய்கிறேன் என நம்ம ஊர் எஃப்.ஐ.ஆர் நடிகர் விஷ்ணு விஷாலும், நிர்வாண புகைப்படங்களை வெளியிட்டது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது.

ரன்வீர் சிங்குக்கு எதிராக வழக்குகள் பாய்ந்ததை போலவே விஷ்ணு விஷாலுக்கும் எதிராக வழக்குகள் பாயுமா? என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

விறுவிறுப்பான சூட்டிங்கில் வாரிசு படம்.. எஸ்ஜே சூர்யாவுக்கு என்ன கேரக்டர் தெரியுமா?

English summary

After cases filed against Ranveer Singh now Netizens asked, Did Vishnu Vishal also booked under FIR for his latest naked photos. Recently many actors and actress prey for the naked photoshoot.