அசீம், விக்ரமன் வேண்டாம்.. ஷிவின் தான் வின் பண்ணனும்.. ஆதரவு குரல் கொடுத்த நமீதா மாரிமுத்து!

சென்னை: விக்ரமன் மற்றும் அசீம் இருவரில் ஒருவர் தான் டைட்டில் வெல்ல வேண்டும் என ஏகப்பட்ட போட்டிகளும் ஆதரவுகளும் சமூக வலைதளங்களில் அதிகரித்துள்ளன. இந்நிலையில், ஷிவினுக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்க வேண்டும் என கடந்த சீசனில் முதல் திருநங்கை போட்டியாளராக பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள் வந்த நமீதா மாரிமுத்து குரல் கொடுத்துள்ளார்.

பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 5ல் முதன் முறையாக திருநங்கை போட்டியாளராக நமீதா மாரிமுத்து உள்ளே நுழைந்தார். ஆனால், ஒரு வாரம் முடிவதற்கு முன்னதாகவே அவர் வாக்கவுட் செய்தது ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.

இந்நிலையில், ஷிவினுக்கு ஆதரவாக நமீதா மாரிமுத்து குரல் கொடுத்து வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

வெளியே வந்ததும் விக்ரமன், அசீம் பத்தி ட்வீட் போட்ட ஏடிகே... இதை உள்ளே இருக்கும் போதே சொல்லிருக்கலாமே

English summary

Namitha Marimuthu supports Shivin to lift the Bigg Boss Tamil 6 Title. Vikraman gets political support and Azeem gets PR supports this season now Ex Bigg Boss Contestant and Transgender Namitha lends her support to Shivin.