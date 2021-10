பிக்பாஸிலிருந்து பாதியில் வெளியேறினாரா நமீதா மாரிமுத்து?... ஏன் என்னாச்சு?

சென்னை : பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி அக்டோபர் 3 ம் தேதி துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் போட்டியாளர்களாக 18 பேர் கலந்து கொண்டு, பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் சென்றுள்ளார். இந்த நிகழ்ச்சியையும் கமலே தொகுத்து வழங்குகிறார்.

வழக்கமாக பிக்பாஸ் ஓளிபரப்பாகும் இரவு 9.30 மணிக்கு பதிலாக, அரை மணி நேரம் தாமதமாக இந்த சீசன் ஒளிபரப்பப்பட்டு வருகிறது. இரவு 10 மணிக்கு துவங்கி, 11 மணி வரை ஒளிபரப்பாகிறது. ஆனால் கமல் வரும் வார இறுதி நாட்களான சனி மற்றும் ஞாயிற்றுகிழமை எபிசோட்கள் மட்டும் இரவு 9.30 மணிக்கு துவங்கி, இரவு 11 மணி வரை ஒளிபரப்பாக உள்ளது.

English summary

Bigg boss tamil season 5 had a first trangender contestant namitha marimuthu. she exposed trangenders feelings and struggles. it wins all co contestants and audiences hearts. now unexpectedly namitha walked out from the bigg boss house for medical reason. fans expressed their disappointment.