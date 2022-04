மக்களுக்காக 25 கோடியில் மருத்துவமனை கட்டும் பாலகிருஷ்ணா

ஐதராபாத் : தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவர் நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா. தெலுங்கில் பிரபலமான நடிகரும் ஆந்திர முன்னாள் முதல்வருமான என்.டி.ராமாராவின் மகனான பாலகிருஷ்ணா 14 வயதில் குழந்தை நட்சத்திரமாக சினிமாவில் அறிமுகமானவர்.

1980 கள் துவங்கி கிட்டதட்ட 40 ஆண்டுகளாக சினிமாவில் முன்னணி நடிகராக இருந்து வருகிறார். இதுவரை 100 க்கும் மேற்பட்ட படங்களில், பல்வேறு ரோல்களில் நடித்து தனக்கென் மிகப் பெரிய ரசிகர் பட்டாளத்தையே வைத்துள்ளார். எம்எல்ஏ, எம்பி., என பல பதவிகளில் இருந்து அரசியலிலும் செல்வாக்கு மிக்கவராக இருக்கிறார் பாலகிருஷ்ணா.

English summary

Nandamuri Balakrishna constructing dialysis centre in the cost of 25 crores. He will dedicate this centre to people. Already he serves as the chairman of Indo - American cancer hospital and research.