பீஸ்ட் வீரராகவனை கூப்பிடுங்க.. தூங்குற குழந்தையை அடித்து எழுப்பும் பாலகிருஷ்ணா.. ரசிகர்கள் விளாசல்!

சென்னை: என்.டி. ராமாராவின் மகனும் நடிகரும் அரசியல்வாதியுமான நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா உறங்கும் குழந்தை ஒன்றை தட்டி எழுப்பும் வீடியோ டிரெண்டாகி வருகிறது.

ஹெலிகாப்டரை கயிற்றில் கட்டி இழுப்பது, ஏரோபிளேனில் சென்று குதிரையை சேஸ் செய்வது என ஏகப்பட்ட நம்ப முடியாத ஸ்டன்ட் காட்சிகளை தனது படங்களில் வைத்து ரசிகர்களின் மூளைகளை சுழல வைத்தவர் பாலகிருஷ்ணா.

சமீபத்தில் அவர் நடிப்பில் வெளியான அகண்டா திரைப்படம் செம மாஸாக வெளியாகி மிகப்பெரிய ஹிட் அடித்தது.

English summary

NTR son and actor come politician Nandamuri Balakrishna trolled for he Slaps a Sleeping Kid To Wake Him Up for pose for camera video trending in social media.