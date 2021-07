பாக்யலட்சுமி சீரியலில் அடுத்த ட்விஸ்ட் இது தானா... காரணம் சொல்றேன்னு கதையை சொல்லிட்டீங்களே...

சென்னை : விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பாகும் பிரபல சீரியல்களில் ஒன்று பாக்கியலட்சுமி. ப்ரைம் டைமான இரவு 8.30 மணிக்கு இந்த சீரியல் ஒளிபரப்பாகிறது. குடும்ப தலைவியான பாக்கியலட்சுமியை மையமாக வைத்தே கதை நகர்கிறது.

பாக்கியலட்சுமி தம்பதிக்கு செழியன், எழில், இனியா என்ற மூன்று வளர்ந்த பிள்ளைகள் உள்ளனர். செழியன், ஜெனியை காதலித்து திருமணம் செய்து கொள்கிறான். இந்நிலையில் கணவன் தன்னை தொடர்ந்து அவமதிப்பதால், தனக்கென அடையாளத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடிவு செய்து மசாலா தொழிலை துவங்குகிறார் பாக்கியலட்சுமி.

ஆனால் பாக்கியலட்சுமியின் கணவர் கோபியோ, மனைவிக்கு தெரியாமல் அவரது தோழியுடன் பழகி வருகிறார். பாக்கியலட்சுமி, ராதிகா இருவரையும் ஏமாற்றி வரும் பாக்கியலட்சுமியின் கணவர் கோபி எப்போது மாட்டுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பை கிளப்பி விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறது இந்த சீரியல்.

English summary

Radhika’s character in the serial hereafter will have a twist and negative shade, she (Jenniferr) decided to walk out as she felt it might affect her career.