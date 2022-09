சஸ்பென்ஸுடன் வெளியாகும் ’நானே வருவேன்’..தனுஷுக்கு இன்னொரு வெற்றிபடமாக அமையுமா?

சென்னை: ஒன்றல்ல இரண்டு வேடம், இல்லையில்லை ஒரே வேடம் தான் இப்படி சஸ்பென்சுடன் வெளியாகிறது நானே வருவேன்.

தனுஷுக்கு இது வெற்றிப்படமாக அமையுமா, படத்தை வெளியிடுவதில் கைதேர்ந்த தாணு வெற்றிப்படமாக ஆக்குவாரா? ஆவலில் உள்ளனர் ரசிகர்கள்.

தனுஷ் செல்வராகவன், யுவன் கூட்டணி என்றுமே தோற்றதில்லை. இதிலும் அப்படி நடக்கும் என நண்பர்கள் நம்பிக்கையுடன் உள்ளனர்.

English summary

Not one this is two roles, no, no it's just a single role. is released with suspense like this I will come myself. Will it be a hit for Dhanush and will Dhanu who has chosen to release the film make it a hit? Fans are excited. Dhanush Selvaraghavan and Yuvan alliance has never lost. Fans are confident that the same will happen in this case.