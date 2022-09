’நானே வருவேன்’..சிம்பு-யுவன் - செல்வராகவன்11 வருடங்களுக்கு பின் வரும் கலக்கல் காம்போ

தமிழ் திரைப்படத்தில் தனுஷ், யுவன், செல்வராகவன் கூட்டணிக்கு தனி மவுசு உண்டு.

தனுஷ் படத்திற்காக யுவன் போட்ட பாடல்கள் அத்தனையும் பெரிய அளவில் ஹிட் அடித்தது.

நீண்ட ஆண்டுகள் இணையாமல் இருந்த ஜோடி தற்போது மீண்டும் இணைந்துள்ளது ரசிகர்களிடையே பெருத்த ஆர்வத்தை தூண்டியுள்ளது.

காதல் கொண்டேன் சைக்கோ லுக்கில் வெறியாட்டம் ஆடும் தனுஷ்: வெளியானது நானே வருவேன் டீசர்

English summary

Dhanush, Yuvan and Selvaraghavan alliance in Tamil film has a special mouse. All the songs composed by Yuvan for Dhanush's film became huge hits. The couple, who had not been together for a long time, is now reunited and has sparked a lot of interest among fans.