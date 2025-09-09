Get Updates
நாஞ்சில் விஜயன்: திருநங்கை புகார், பிரபலங்களின் வீழ்ச்சி பற்றி செய்யாறு பாலு பகீர் பேச்சு!

By

சென்னை: சமீபத்தில் நாஞ்சில் விஜயன் மீது ஒரு திருநங்கை புகார் அளித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. "ஏழு வருடமாக நாஞ்சில் விஜயன் என்னுடன் தொடர்பில் இருந்தார். திருமணம் ஆன பிறகு என்னை விட்டு விலகிவிட்டார். அவர் மனைவி குழந்தைகளுடன் இருக்கட்டும், என்னையும் பார்த்துக்கொள்ளட்டும்" என்று அந்த திருநங்கை கூறியது பலருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

செய்தியாளர் செய்யாறு பாலு இந்த விவகாரம் குறித்து ஆதங்கப்பட்டுப் பேசி வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், சாதாரண செய்தித்தாள்களில் கள்ளக் காதல் சம்பவங்கள் தினசரி வந்தாலும், பிரபலங்கள் சம்பந்தப்படும்போது அது பேசுபொருளாக மாறுகிறது என்கிறார். குறிப்பாக, சமூக வலைத்தளங்களில் லட்சக்கணக்கான ஃபாலோவர்களைக் கொண்ட இவர்கள் செய்யும் தவறுகள் இளைய தலைமுறையினரை தவறாக வழிநடத்தக் கூடாது என்பதே அவரது கவலை.

Nanjil Vijayan Transgender Complaint Seyyaru Balu s Opinion
Photo Credit:

மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் ஒரு பக்கம் சர்ச்சையில் சிக்கி இருந்தாலும், நாஞ்சில் விஜயன் மீதான புகார் அவரது சினிமா வாழ்க்கையில் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. "விஜய் டிவி ஒரு பெரிய கும்பிடு. அது சாமானியர்களையும் மேலே தூக்கி நிறுத்தும், அதே சமயத்தில் பிரச்சனைகளையும் உருவாக்கும்" என்று செய்யாறு பாலு கூறுகிறார்.

அந்த திருநங்கை, நாஞ்சில் விஜயனுடன் ஏழு வருடங்கள் சுகபோகமாக வாழ்ந்ததாகவும், திருமணம் ஆன பிறகு கைவிட்டதால் நீதி வேண்டும் என்றும் கூறுகிறார். மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் வழக்கில் பாதிக்கப்பட்ட பெண் புகார் அளித்த பிறகே தனக்கு தைரியம் வந்ததாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

சமுதாயத்தில் எந்த உச்சத்தில் இருந்தாலும், பெண்களை தவறாக நடத்தினால் வீழ்ச்சி நிச்சயம் என்பதற்கு சரவண பவன் அண்ணாச்சி ஒரு சிறந்த உதாரணம் என்கிறார் பாலு. உழைப்பால் உயர்ந்த அவர், ஒரு பெண்ணின் விஷயத்தில் தவறான முடிவு எடுத்ததால் தன் சாம்ராஜ்யத்தையே இழந்தார்.

அதேபோல், நாஞ்சில் விஜயன் ஒரு பேட்டியில் தன்னுடைய மனைவி தேசியக் கட்சியைச் சேர்ந்தவர் என்றும், குழந்தை பிறந்தது மகிழ்ச்சி என்றும் கூறியிருந்தார். இப்படி சந்தோஷமாக இருந்த ஒரு குடும்பத்தில் ஏன் இந்த தவறு நடந்தது என்று பலரும் கேள்வி எழுப்புகின்றனர்.

சின்னத்திரையில் புகழ் பெற்றிருந்தாலும், வாழ்க்கைக்கு நிரந்தரமான ஒரு தொழில் தேவை என்று உணர்ந்து செயல்பட்ட நாஞ்சில் விஜயன், இன்று ஏன் இப்படி ஒரு நிலையில் இருக்கிறார் என்று செய்யாறு பாலு வருத்தப்படுகிறார். தனிமனித ஒழுக்கத்தை கடைப்பிடித்தாலே போதும், மற்றவர்களுக்கு முன்னுதாரணமாக இருக்க முடியும் என்றும் அவர் அறிவுரை கூறுகிறார்.

இறுதியாக, இது போன்ற தவறுகள் தனிமனிதனை மட்டுமல்ல, குடும்பத்தையும் சமூகத்தையும் பாதிக்கும் என்பதை செய்யாறு பாலு சுட்டிக்காட்டுகிறார். மனிதனாகப் பார்த்து திருந்தாவிட்டால் வீழ்ச்சி நிச்சயம் என்று அவர் அதிரடியாக கூறியுள்ளார்.

X