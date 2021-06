கார் கண்ணாடி சைசுக்கு கூலிங்கிளாஸில் நஸ்ரியா க்யூட் போஸ் .. டிஸ்கோ டான்சர் என பாராட்டிய கணவர்!

கொச்சி : நடிகை நஸ்ரியா தெலுங்கில் அன்டி சுந்தரானிக்கி என்ற படத்தின் மூலம் அறிமுகமாகிறார்.

நடிகையாக மட்டுமல்லாமல் தயாரிப்பாளராகவும் பல படங்களை தயாரித்து வருகிறார்.

மிக விரைவிலேயே தமிழில் ரீ-என்ட்ரி கொடுக்க இருக்கும் நஸ்ரியா கார் கண்ணாடி சைஸுக்கு கூலிங் கிளாஸ் போட்டுக்கொண்டு செம க்யூட்டாக இருக்கும் புகைப்படங்களை பார்த்த அவரது கணவர் பகத் பாசில் வித்தியாசமாக பாராட்டியுள்ளார்.

English summary

Actress Nasriya is enjoying her home days well and looks so cool in her new big size spectacle, the photo has gone viral in social media.