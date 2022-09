இன்னும் சற்றுநேரத்தில் 68வது தேசிய விருது வழங்கும் விழா… குடும்பத்துடன் டெல்லி சென்ற சூர்யா

டெல்லி: 68வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் வழங்கும் விழா இன்று (செப் 30) டெல்லியில் நடைபெறுகிறது.

முதன்முறையாக சூரரைப் போற்று படத்திற்காக சிறந்த நடிகருக்கான விருதை வெல்கிறார் சூர்யா.

சுதா கொங்கரா இயக்கிய சூரரைப் போற்று திரைப்படம் மொத்தம் 5 தேசிய விருதுகளுக்கு தேர்வாகியுள்ளது.

Suriya won the National Award for Best Actor in the Soorarai Pottru movie. So Suriya has gone to Delhi with his wife Jyothika, daughter, and son to participate in the ceremony to be held today