சென்னை: நவரச நாயகன் கார்த்திக் மிகக் குறைவான படங்களையே தேர்வு செய்து தற்சமயம் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்

அந்த வகையில் நடிகர் பிரசாந்த் கதாநாயகனாக நடித்துள்ள அந்தகன் திரைப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார் கார்த்திக்.

இந்நிலையில் அரசியலிலும் ஈடுபாடுள்ள கார்த்திக் தான் அரசியலுக்கு வந்தபோது கவுண்டமணி எப்படி தன்னிடம் ரியாக்ட் செய்தார் என்பதைப் பற்றி ஒரு பேட்டியில் சுவாரசியமாக கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Navarasa Nayagan Karthik is currently acting in very few films. Now, Karthik has played the lead role in the movie Anthagan starring actor Prashanth. In this case, Karthik, who is also involved in politics, has interestingly said in an interview about how Goundamani reacted to him when he came into politics.