நாயகன் வந்துட்டார்...விதை நான் போட்டது...விசில் பறக்கும் கமலின் மாஸ் பேச்சு

சென்னை : டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல் நடித்த விக்ரம் படம் ஜுன் 3 ம் தேதி உலகம் முழுவதும் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. இந்த படம் ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்று, வசூலையும் அள்ளி குவித்தது.

விக்ரம் படம் 50 நாட்களைக் கடந்து வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. இதுவரை 450 கோடி வரை விக்ரம் படம் வசூல் செய்துள்ளது. விஜய், அஜித் படங்களின் சாதனையை கமல் படம் முறியடித்துள்ளது அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது.

ரஜினியின் 2.ஓ படத்திற்கு பிறகு தமிழில் வெளியாகி அதிக வசூலை பெற்ற படங்களின் பட்டியலில் விக்ரம் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது. விக்ரம் படம் எப்போது 500 கோடி வசூல் கிளப்பில் இணையும் என ரசிகர்கள் ஆர்வமாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

In Vikram 50th day function Kamal's mass speech attracts every one and it becomes trending in social media. He said Nayagan already came. He should not planned for next 50 years and should planned for 200 years.