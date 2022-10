தப்பித்தார் நயன்தாரா..வாடகைத்தாய் விவகாரத்தில் விதிமீறல் இல்லை..மருத்துவமனை சிக்கியது

நயன் தாரா விக்னேஷ் சிவன் வாடகைத்தாய் மூலம் குழந்தைப்பெற்ற விவகாரத்தில் அரசின் அறிக்கை வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த ஜூன் மாதம் திருமணம் செய்த நயன் விக்கி தம்பதி அக்டோபரில் வாடகைத்தாய் மூலம் இரட்டை குழந்தைகள் பெற்றதாக அறிவித்தனர்.

நயன் விக்கி குழந்தைப்பெற்ற விவகாரம் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பிய நிலையில் அவர்கள் விதிகளை மீறவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The government's report on Nayanthara Vignesh Shivan's surrogacy issue has been released. Nayan Vicky, who got married last June, announced the birth of twins via surrogate in October. It has been reported that Nayan Vicky did not break the rules while the issue of Nayan Vicky's birth sparked a huge debate.