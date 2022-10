இரட்டை ஆண் குழந்தைகளுக்கு அம்மாவானார் நயன்தாரா… விக்னேஷ் சிவன் டிவிட்டரில் நெகிழ்ச்சி

சென்னை: நயன்தாராவுக்கும் விக்னேஷ் சிவனுக்கும் கடந்த ஜூன் மாதம் மகாபலிபுரத்தில் வைத்து திருமணம் நடைபெற்றது.

இந்த திருமண நிகழ்ச்சிகள் திரையுலகின் முன்னணி நட்சத்திரங்கள் பலரும் கலந்துகொண்டனர்.

இந்நிலையில், தங்களுக்கு இரட்டை ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளதாக விக்னேஷ் சிவன் ட்வீட் செய்து ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி வைத்தியம் கொடுத்துள்ளார்.

English summary

A few months ago, Nayanthara and Vignesh Shivan got married. In this case, Nayanthara and Vignesh Shivan are blessed with twin boys. Vignesh Shivan shares this good news on his Twitter