ப்பா.. எவ்ளோ க்யூட்.. இரட்டை குழந்தைகளுடன் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடிய நயன்தாரா.. விக்கி செம ஹாப்பி!

சென்னை: இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் மற்றும் நடிகை நயன்தாரா இருவரும் தங்களது இரட்டைக் குழந்தைகளுடன் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடிய போட்டோவை இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டு ரசிகர்களுக்கு வாழ்த்து கூறி உள்ளனர்.

லேடி சூப்பர்ஸ்டார் என செல்லமாக அழைக்கப்படும் நடிகை நயன்தாரா இந்த ஆண்டு பல படங்களில் நடித்துள்ளார்.

சமீபத்தில் அவர் நடிப்பில் வெளியான கனெக்ட் திரைப்படம் திரையரங்குகளில் ரசிகர்களை திகிலடையச் செய்து வருகிறது.

English summary

Nayanthara and Vignesh Shivan celebrates Christmas with their new born babies Uyir and Ulagam. Director Vignesh Shivan shared a cute family pic in his instagram page and getting more likes and comments.